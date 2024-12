Oasport.it - Joao Fonseca: “Voglio vincere gli Slam, mi esalto contro i grandi giocatori”

Ambizioni a iosa.è stato il protagonista dell’ultima settimana tennistica. Nel torneo dedicato ai miglior prospetti a livello mondiale, le Next Gen ATP Finals, il brasiliano ha lasciato tutti a bocca aperta rispetto alle sue qualità. Con il punteggio di 2-4 4-3 4-0 4-2, il sudamericano si è impostolo statunitense Learner Tien e all’età di 18 anni e 4 mesi è diventati il più giovane vincitore della storia, dopo Jannik Sinner.Con Jannik e Carlos Alcaraz,è anche l’unico 18enne a essersi imposto in questo evento. Di conseguenza, i confronti con l’italiano e lo spagnolo si sprecano, anche per l’ascesa decisa che ha avuto quest’anno: a gennaio il brasiliano era oltre la 700ª posizione a livello mondiale e ha concluso il 2024 in 145ª piazza.“È un onore che personalità della statura di Nadal vengano a vedere le partite dei giovani “, ha dichiaratodopo la finale.