Inter-Como, Fabregas ha sciolto le riserve: attacco blindato

Cescè pronto a sedersi sulla panchina di San Siro in vista del derby lombardo tra. I biancoazzurri si presenteranno con il Gallo Belotti come unico terminale offensivo. DUBBI – Cescè pronto a entrare a San Siro in veste di allenatore. Il tecnico spagnolo, alla gudia del, si appresta ad affrontare l’di Simone Inzaghi questa sera alle ore 20:45. Se da un lato il tecnico dell’è vicino a confermare la probabile formazione, dall’altro lato ilha ancora alcune piccoli dubbi.è pronto a schierare in mediana Sergi Roberto che sarà affiancato ad Da Cunha.halea un ex granataSCELTA – Con Alberto Moreno fermo ancora ai box, come terzino destro ci sarà Barba pronto a giocare dal primo minuto. Ininvece, pare che Cescabbia sciolte le ultimeper quanto riguarda il terminale offensivo.