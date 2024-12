Metropolitanmagazine.it - In Siria una donna al vertice, ma attenzione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Inunaaldegli affari femminili, un gesto simbolico o una reale svolta in un contesto frammentato?Lapost-Assad si presenta come un terreno intricato, dove nuovi attori emergono e si ridisegnano equilibri di potere che coinvolgono gli interessi di diverse potenze regionali e globali. Tra questi sviluppi, la nomina di Aisha al-Dibs come capo dell’Ufficio Affari Femminili segna un evento storico: per la prima volta, unaoccupa un ruolo di alto profilo nell’amministrazione provvisoria guidata da Abu Mohammad al-Jolani. Ma quali sono le implicazioni reali di questa scelta?Inci sarà unaal potereAisha al-Dibs si descrive sui social come un’attivista impegnata nello sviluppo delle donne e nel lavoro umanitario. Il Dipartimento per gli Affari Politici della nuova amministrazione ha definito questa nomina come un segnale di progressismo, dichiarando ad Al Jazeera: “In questo ufficio siamo progressisti per quanto riguarda le opportunità delle donne.