Il Paradiso delle signore 9 va in vacanza per il Natale | quando ritorna in TV la soap di Rai 1?

Gli spettatori di Rai 1 che seguono quotidianamente Il9 dovranno fare a menosue storie per il periodo natalizio, ma l'assenza delladurerà solo pochi giorni. Il9 chiude in vista del. La puntata andata in onda venerdì 20 dicembre è stata l'ultima primafestività. Ladi Rai 1, infatti, sarà assente dai palinsesti dal 23 al 27 dicembre 2024.torna in TV IlElvira, Salvatore, Marta e compagni torneranno lunedì 30 dicembre su Rai 1 alle 16:00. Non è ancora chiaro se laverrà regolarmente programmata in palinsesto, festivi esclusi, fino alla finevacanze di. Di sicuro saranno contenti gli spettatori che non dovranno aspettare fino al 7 gennaio per sapere come .