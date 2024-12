361magazine.com - Grande Fratello, Beatrice Luzzi vs la new entry: “Non mi interessa il tuo giudizio”

, battibecco tra l’opinionistae la newEva Grimaldi. Ecco cos’è accaduto in diretta, Eva Grimaldi è entrata nella Casa lo scorso lunedì e si è esposta nelle ultime ore sulla relazione tra Shaila e Lorenzo. La newha definito il loro amore “finto”. “E’ un copione scritto male” dichiara Eva in diretta e poi aggiunge: “Lui ha recitato, il film è finito, e alla fine del film ammette di essersi innamorato di Shaila”. Lorenzo dopo aver ascoltato le nuove dichiarazioni dell’attrice afferma: “Non devo dare spiegazioni ad Eva che è entrata da una settimana. Io in questo rapporto ci ho creduto dal giorno zero, che poi venga criticato e giudicato in un copione finto”.Leggi anche Diretta, lunedì 23 dicembre: sorprese e ritorni in CasaIl battibecco in diretta tra l’opinionista e la concorrenteDallo studio l’opinionistaafferma: “Ma che coerenza ha il tuo discorso Eva? Io trovo che una persona che entra dopo tre mesi, dovrebbe essere un pò più prudente.