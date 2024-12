Tg24.sky.it - Giubileo 2025, Piantedosi su allerta terrorismo: "Attenzione massima"

Lo scorso sabato, il giorno dopo l'attentato di Magdeburgo, una circolare di polizia ai prefetti e ai questori italiani ha sollecitato il rinforzo delle misure di sicurezza. Ne è emersa l'importanza di focalizzare l'sul rischio di possibili gesti di emulazione da parte di individui ispirati al caso tedesco.prudenza, poi, per quanto riguarda gli eventi a sfondo religioso, in particolare il, che inizierà ufficialmente il 24 dicembre con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro. Il ministro degli Internisi è esposto sul tema, assicurando un aumento delle attività di presidio e di prevenzione, ed invitando turisti e fedeli a visitare Roma con serenità; “C'è una situazione di, ma non di allarme né di allarmismo" ha sottolineato anche Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno.