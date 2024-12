Fuma cannabis e si mette alla guida contro il nuovo Codice della Strada | l’autodenuncia del segretario dei Radicali Italiani – Il video

Leggi su Open.online

Sabato hatoe lunedì si è messoper poi autodenunciarsipolizia. IldiFilippo Blengino ha deciso di sfidare così il, nel quale l’eventuale ritiropatente per coloro cheno dopo aver assunto di sostanze stupefacenti non è più subordinato a uno stato di alterazione psicofisica, ma a un semplice test positivo. Solo che nel casoi test possono dare risultato positivo anche dopo giorni dal consumo, di fatto condannando il conducente che vi si sottopone anche se mentreè perfettamente lucido. «Lucido sì o lucido no io ti ritiro la patente e tu fino a tre anni la patente non la rivedi più», aveva riassunto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel presentare la norma nel, il cui scopo dichiarato è quello di salvare vite.