Dilei.it - Enzo Iacchetti difende Striscia la notizia: la frecciatina a Stefano De Martino

Leggi su Dilei.it

Ancheha voluto dire la sua sul calo di ascolti dila. Un calo di cui recentemente ha parlato l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha fatto riferimento alla possibilità di poter sostituire il tg satirico, in onda da oltre trent’anni, con un altro format. Il conduttore, che è tornato dietro il bancone con l’amico e collega Ezio, ha difeso il suo lavoro e non ha risparmiato unaDe, al timone di Affari tuoi, il programma più visto del preserale, seguito ogni sera da oltre cinque milioni di spettatori.Le parole disulaPier Silvio Berlusconi ha ammesso in un incontro con i giornalisti chelasta vivendo un periodo difficile in termini di ascolti, e che in futuro potrebbe dunque decidere di apportare cambiamenti o alternare il tg satirico ad altri progetti televisivi.