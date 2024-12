Biccy.it - Drew Starkey svela se ha usato una protesi per la scena in Queer di Luca Guadagnino

Il filmdiarriverà nei cinema di tutta Italia il prossimo 13 febbraio 2025 (anche se si rumoreggia di un possibile slittamento al 17 aprile, ma non è ancora certo) ma uno dei protagonisti,, ha già rilasciato numerose interviste a riguardo. Questo perché negli Stati Uniti e nel Regno Unito il film è già uscito.Proprio all’interno della pellicola, stando alle anticipazioni, vedremo unadiin versione come mamma l’ha fatto e via Time Magazine ha rivelato se per quellasi è avvalso dell’utilizzo di unao se ha fatto come altri suoi colleghi che si sono ritrovati nella medesima situazione e hanno scelto di mostrarsi al naturale. E la risposta, purtroppo, non è entusiasmante.haunae quel che vediamo in quellaè semplicemente.