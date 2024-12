Cresce il fatturato di Ferrero Italia nel 2024 +35% toccando quota 182 miliardi di euro

Quifinanza.it - Cresce il fatturato di Ferrero Italia nel 2024, +3,5% toccando quota 1,82 miliardi di euro

Leggi su Quifinanza.it

In casaci sono dei buoni motivi per festeggiare il Natale con un sorriso in più. Ildell’azienda innel, infatti, continua are1,82di, ovvero un +3,5% rispetto all’esercizio precedente con un utile per la parte commerciale di 57 milioni di(+3,8 milioni rispetto al 2023). La spinta in avanti è stata resa possibile dal lancio di nuovi prodotti sul mercato, con l’azienda che ha anche confermato con investimenti concreti la centralità dell’e rafforzato la propria forza lavoro locale.Crescono ile i dipendenti dinelOltre al(+3,5%), nelre insono stati anche i dipendenti nei 4 stabilimentini dell’azienda, più 1,1% (77 unità), con il gruppo guidato da Giovanniche ha ribadito in una nota “la centralità dell’in termini di sviluppo industriale”.