Cos’è la torba e come fa a finire nel whisky

Qual è il primo aroma che vi viene in mente pensando al? Se avete già familiarità con questo distillato ve ne verranno in mente tanti – di quale? – ma anche se di familiarità non ne aveste molta, probabilmente uno vi verrebbe in mente comunque, perché vi è rimasto impresso quella volta che lo zio vi ha fatto annusare il bicchiere e avete odorato un fumo intenso e medicinale o quella volta che avete ascoltato una conversazione sulle bottiglie dal contenuto misterioso e potentemente alcolico che vi guardavano dallo scaffale.C’è un solo aroma che caratterizza ilnessun altro distillato ed è l’aroma di. Lo si trova tradizionalmente in molti Scotch, in particolare in quelli provenienti da una zona specifica della Scozia, ma lo si può trovare anche neigiapponesi, tedeschi, italiani (qui ve ne raccontiamo un esempio), in qualche whiskey irlandese e così via.