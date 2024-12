Ilveggente.it - Classifica ribaltata in Formula 1: la Ferrari domina

inUno, lain maniera clamorosa. Ecco la speciale graduatoria che vede protagonista la RossaIl 2025 ormai è dietro l’angolo e per i tifosi dellavuol dire solamente una cosa: Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo come i più grandi di questo sport, pronto a vestirsi con la tuta della scuderia di Maranello per cercare di conquistare quell’affermazione che lo farebbe entrare nella leggenda di questo sport.in1: la(Lapresse) – Ilveggente.itSappiamo benissimo che non sarà facile, anche per via dei risultati degli ultimi anni e, soprattutto, dell’ultimo. Davanti allasi è piazzata oltre che la Red Bull, che ormaida quattro anni a questa parte, anche la McLaren: sia nellapiloti, sia in quella costruttori, con un titolo in questo caso rimasto aperto fino all’ultimo.