Chi è Sriram Krishnan, che Trump ha nominato consigliere politico per l'IA

Prende forma la squadra di Donaldche, alla Casa Bianca, si concentrerà sullo sviluppo e la gestione dell’intelligenza artificiale. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha infattisenior, che lavorerà a stretto contatto con David Sacks, lo “zar” delle criptovalute e del. «Si concentrerà sull’assicurare la continua leadership americana nele ci aiuterà a dare forma e coordinare la politica del governo», ha spiegato il tycoon sui social. «ha iniziato la sua carriera in Microsoft come membro fondatore di Windows Azure». Assieme al nuovosenior,haanche Michael JK Kratsios come direttore del White House Office of Science and Technology Policy e assistente del presidente. Lynne Parker invece è la nuova direttrice esecutiva del Presidential Council of Advisors for Science and Technology e avrà il compito di riunire le menti più illustri per consigliare l’amministrazione.