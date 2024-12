Notizie.com - Centri in Albania, si va avanti: “Sui migranti soluzioni innovative”. Unhcr: “Affrontare il fenomeno andando alla radice dei problemi”

“Soluzione” almigratorio. Il che significa andarecon iitaliani in.È terminata da pochi minuti la riunione basata sul futuro delle strutture di Shengjin e Gjader. Strutture realizzate dal governo italiano a seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’in, si va: “Sui”.: “ildei” (ANSA FOTO) – Notizie.comAl vertice hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento da remoto, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti e il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per i servizi di sicurezza.