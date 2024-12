Abruzzo24ore.tv - Cantieri e traffico in tilt: ecco le chiusure e i rimborsi disponibili

L'Aquila - Disagi su A14, A24 e A25: scambi di carreggiata, code e un servizio di rimborso automatico per i ritardi causati dai lavori. VIABILITÀ ELa ripresa deiautostradali sta causando disagi significativi alla circolazione. Sulla A14 sono stati riattivati novecon conseguenti rallentamenti. Gli interventi prevedono scambi di carreggiata che obbligano gli automobilisti a transitare su una sola corsia per senso di marcia. In alcune fasi dei lavori, potrebbe essere aggiunta una corsia temporanea nella direzione conpiù intenso, ma le difficoltà restano evidenti. Anche sulla rete gestita dalla Strada dei Parchi – ovvero le autostrade A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara) – i lavori sono in corso. Gli aggiornamenti in tempo reale sue deviazioni sono consultabili online sui siti ufficiali delle società.