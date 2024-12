Bergamonews.it - BLSD: Formazione essenziale per operatori sanitari

Leggi su Bergamonews.it

Lain ambitoo rappresenta un aspetto fondamentale per tutti i professionisti che si trovano a operare in contesti dove è necessario rispondere con prontezza e competenza alle emergenze. Il corso(Basic Life Support Defibrillation), organizzato da ABF, offre aglie socio-la possibilità di apprendere le tecniche indispensabili per riconoscere tempestivamente un arresto cardiocircolatorio e intervenire in modo efficace.Con una durata di cinque ore, il programma integra lezioni teoriche e attività pratiche, concentrandosi sulle manovre di rianimazione e sull’uso corretto del defibrillatore semiautomatico (DAE). Seguendo protocolli internazionali come le linee guida Ilcor-Erc-Irc, i partecipanti acquisiranno unastrutturata e standardizzata per ottimizzare l’efficacia della catena della sopravvivenza, un elemento cruciale per ridurre i rischi di danno anossico cerebrale.