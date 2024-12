Tpi.it - Blake Lively accusa il regista Justin Baldoni di averla molestata: “E voleva usare Taylor Swift per rovinare la mia reputazione”

La star di Hollywoodil collegadi molestie sessuali e di aver creato un ambiente di lavoro ostile sul set del film “It Ends With Us”, diretto dallo stessoe sbarcato da pochi giorni su Netflix.anche di aver cercato di rovinarle ladopo un incontro in cui l’attrice e suo marito Ryan Reynolds, anche lui star del cinema statunitense, avevano denunciato “ripetute molestie sessuali e altri comportamenti inquietanti” da parte dele di un produttore del film, Jamey Heath.Stando alla denuncia presentata daal Dipartimento per i diritti civili della California,– che nel film è anche attore co-protagonista insieme a lei – sarebbe entrato senza annunciarsi nel suo camerino mentre lei era in Senza veli e in una seconda occasione mentre allattava suo figlio.