Inter-news.it - Biasin: «Cardinale sbaglia due volte. Tempi e concetti!»

Leggi su Inter-news.it

Fabrizioha espresso il suo parere in merito alle parole utilizzate dal Presidente del Milan Gerryper descrivere le presunte difficoltà finanziarie incontrate dall’Inter dopo la vittoria dell’ultimo scudetto.IL COMMENTO – Il giornalista Fabriziosi è pronunciato a Pressing sulle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Milan Gerrysui supposti “problemi finanziari” dell’Inter dopo la seconda stella. Queste le sue parole: «Il suo intervento è sballato. L’ho trovato particolarmente fuori luogo, perché intanto è di cattivo gusto citare un’altra squadra per far passare il tuo concetto. Poi, si tratta di un’ideata perché la verità è che l’Inter dal 2021 sceglie di non spendere più un euro. Passando da mercati in cui ha cercato di fare super attivi, fino ad arrivare a mercati a costo zero.