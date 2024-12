Tvplay.it - Babbo Natale passa in casa Juventus: che regalo per i bianconeri

Arrivano conferme sul prossimo colpo di mercato della. Giuntoli lo ha ribadito di nuovo, arriverà a GennaioLa vittoria contro il Monza ha interrotto la serie di quattro pareggi consecutivi per la, ora attesa dal big match di domenica prossima contro la Fiorentina allo Stadium.in: cheper i– Tvplay.it (Foto Ansa)Sarà il primo di una serie di sfide clou ravvicinate per iche cominceranno il loro 2025 con la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyad, in programma venerdì 3 Gennaio. Con una vittoria sui rossoneri, ladisputerebbe la finale prevista il giorno dell’Epifania con Inter o Atalanta, match che precederà il Derby di ritorno con il Torino, in programma l’11 gennaio.Oltreché in Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, a gennaio, lasarà anche protagonista sul mercato.