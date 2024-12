Albania a gennaio riprendono i trasferimenti dei migranti sbarcati in Italia

Leggi su Dayitalianews.com

il governono punta a riprendere idiverso l’, nonostante le difficoltà giuridiche e politiche incontrate nei mesi scorsi. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Saariselka, in Lapponia, ha annunciato la convocazione di una riunione per definire come procedere. La sentenza della Corte di Cassazione del 19 dicembre è stata interpretata come un sostegno alla linea dell’esecutivo, sebbene i giudici abbiano finora bloccato i trattenimenti nei centri albanesi dei richiedenti asilo.Il nodo delle sentenze e la strategia del governoLa Corte di Cassazione ha confermato il diritto del governo di stabilire quali siano i paesi sicuri, limitando l’intervento dei giudici ai singoli casi e non alle decisioni generali. Tuttavia questa pronuncia non è sufficiente a risolvere la questione, infatti il governo ha introdotto un emendamento nel decreto flussi che trasferisce la competenza delle decisioni relative ai trattamenti dai magistrati delle sezioni immigrazione alle Corti d’Appello, con l’obiettivo di ottenere sentenze più favorevoli.