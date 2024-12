Lanazione.it - Abbadia San Salvatore, tutto pronto per l'antica tradizione delle ‘Fiaccole’

Siena, 23 dicembre 2024 - AdSanè il fuocoFiaccole ad accendere il Natale: in questa piccola cittadina, ogni 24 dicembre, si rinnova unaancestrale ancora oggi profondamente partecipata, un rito dove il sacro e il profano si mescolano avvolgendo di magia la notte della vigilia. QuellaFiaccole è unapiù antiche feste del fuoco italiane che nasce da una singolare consuetudine, intimamente sentita dagli abitanti del paese amiatino. Un appuntamento che viene preparato già con la fine dell’estate quando i “fiaccolai” iniziano a cercare la materia prima per le “fiaccole”, tipiche cataste di legna a forma piramidale alte fino a sette metri che, costruite in ogni angolo del piccolo borgo medioevale, si levano al cielo in attesa della vigilia quando poi verranno incendiate.