Ilfattoquotidiano.it - 23 dicembre ’84: la strage del Rapido 904. Quel 33% di voti al Pci trovò risposta nella bomba

A metà del 1984 accadde una cosa in Italia che diede nuovo lavoro alle bande della destabilizzazione. Nel giugno si erano infatti svolte le elezioni europee e il Partito comunista, anche sull’onda della emozione per la improvvisa morte di Enrico Berlinguer, raccolse tanti consensi, superando per la prima voltali della Democrazia cristiana. Era il fatidico 33%, appena un punto sopra la Dc ma tanto bastò a riattivare gli spietati custodi degli equilibri atlantici.Qualche mese dopo accadde una terribilemai rivendicata – come tuttele che hanno attuato la strategia della tensione: i vigliacchi colpirono due giorni prima di Natale, il 23, alle 19:08, facendo saltare in aria il treno904, partito da Napoli e diretto a Milano. Una carica radiocomandata venne innescata all’altezza della grande galleria dell’Appennino, lunga 18 chilometri, a San Benedetto Val di Sambro, tra Bologna e Firenze.