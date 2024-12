Sport.quotidiano.net - Virtus, cerotti e tanta fiducia contro Trento. Clyburn fermo, Ivanovic studia alternative

Il lupo (Dusko) perde i pezzi, ma non lae la voglia di lottare. Si potrebbe riassumere in questo modo la partita di questa sera. Perché a Toko Shengelia, messo ko da un’ulcera – lo rivedremo in campo a gennaio inoltrato – si aggiunge un’altra assenza importante. Ala capolista, non ci sarà Will. L’impatto con la mano di Kevin Punter – fallo giudicato poi antisportivo – ha causato una contusione all’occhio. Lo statunitense sarà rivalutato nei prossimi giorni. Ma è logico che potrebbe anche saltare il confronto di Eurolega di venerdì, alla Segafredo Arena,Villeurbanne. Ma, magari, lo staff medico bianconero appronterà una soluzione d’emergenza, ripristinando quegli ’occhialoni’ che resero ancora più leggendaria e carismatica la figura di Kareem Abdul Jabbar.