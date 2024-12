Serie A le strisce di vittorie più lunghe della storia | ecco la classifica

Leggi su Sportface.it

Vincere, vincere e ancora vincere. Nel massimo campionato italiano di calcio non sono tante le squadre che sono state capaci di superare quota 10di fila sintomo dell’equilibrio edifficoltà di portare a casa i tre punti contro qualsiasi avversaria. Piccola o grande che sia. E non è un caso che tutte le più grandisiano arrivate negli ultimi venti anni. Nel calcio di una volta, soprattutto quello dei due punti, era difficilissimo inanellare unae soprattutto vincere in trasferta era considerata una rarità. Nel calcio del ventunesimo secolo, invece, anche per via dell’allargamento a venti squadre questo tipo disono divenute più comuni e meno straordinarie. Andiamo a vedere laall-time.LEDIALL-TIME INA1 – Inter 2006/2007: 172 – Juventus 2015/2016: 153 – Napoli 2017: 133 – Juventus 2014: 135 – Juventus 2017/2018: 125 – Juventus 2013/2014: 127 – Napoli 2022: 117 – Inter 2021: 117 – Lazio 2019/2020: 117 – Roma 2013: 117 – Roma 2005/2006: 11L’INTER DI ROBERTO MANCINI NELLALa squadra nerazzurra domina il campionato 2006/2007 e lo fa mettendo un marchio indelebile nelladel campionato diA.