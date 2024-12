Sci alpino cancellato il Super-G femminile di Sankt Moritz | tutte le gare cancellate finora

Leggi su Sportface.it

Alla fine come prevedibile è arrivata la cancellazione del secondo-G di2024. La gara avrebbe dovuto disputarsi alle 11.00, ma dopo i tre rinvii (l’ultimo dei quali alle 12.30) e l’ipotesi di una partenza ribassata con gara più corta, il direttore della Coppa del Mondo, l’italiano Peter Gerdol, ha saggiamente deciso per la cancellazione della gara, non essendoci le condizioni atmosferiche adatte per far scendere le atlete in sicurezza. Auguri di buone feste dunque e appuntamento alla prossima settimana sulle nevi austriache di Semmering, dove sono in programma uno slalom gigante e uno speciale rispettivamente il 28 e 29 dicembre.A portare alla cancellazione della gara è stato il cosiddetto “serpente del Maloja”, una particolare condizione meteorologica presente nella vallata dell’Engadina (dove si trova) che porta alla formazione di nebbia fitta che stazione a mezzacosta sulle montagne e ha le sembianze proprio di un serpente.