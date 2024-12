Ilgiorno.it - Ostetricia da record a Legnano, superati i mille parti in un anno: “Merito dell’approccio umanizzato”

(Milano), 22 dicembre 2024 – Ci avevano scommesso e i numeri continuano a dare ragione, visto che il reparto è in testa alle scelte delle partorienti di tutto il territorio: dopo ildi 935 nascite registrato nel corso del 2023, i redi Ginecologia e, diretto da Guido Stevenazzi, e di Neonatologia-Pediatria, diretto da Laura Pogliani, festeggiano infatti l’attesa quotanascite, raggiunta ancora prima della fine dell’. Il maschietto venuto alla luce un paio di giorni fa ha così contribuito a un risultato, una cifra tonda che mancava da almeno dieci anni. I dati Subito dopo il lieto evento dell’altra notte, all’ospedale altri nuovi arrivi hsubito, in poche ore, portato a quota 1007 i, consolidando le buone pratiche di una realtà che continua a far segnare un trend positivo in controtendenza e risultati che già lo scorsoavevano contribuito a portare l’ospedale alla ribalta della cronaca nazionale.