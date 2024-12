Pianetamilan.it - Milan, Furlani: “Maldini? Per la visione di Cardinale dovevamo cambiare”

Intervistato dalla Harvard Business School, con un documento di ben 24 pagine, Giorgio, dirigente del, ha parlato del progetto rossonero sotto la guida di RedBird e Gerry, ma non solo. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di(traduzione daNews). Queste le parole sull'addio di Paolodal: "È stata una decisione storica quella di lasciarlo andare, per quello che ha significato per il club e per la sua autorevolezza. Ma se volevamo realizzare lache Gerry aveva per il clube andare avanti". Sulla pressione mediatica, e non, che c’è al: "Ero consapevole della volatilità che deriva dal fatto che i media e i tifosi parlano del nostro club, ma ho capito che non c’è modo di sfuggire a quello che dicono in teleo scrivono sui giornali.