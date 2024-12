Melonilunedì vertice per vedere come procedere sull' Albania

Quotidiano.net - Meloni,lunedì vertice per vedere come procedere sull'Albania

"Ho convocato per domani una riunione sul tema dell'per capire". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda al termine delNord-Sud di Saariselka, nella Lapponia finlandese. "Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri" mentre i giudici possono "entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto".