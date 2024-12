Pianetamilan.it - Malgrati: “Il Milan Futuro? Mi ricorda il primo anno della Juventus”

Andrea, allenatore ed ex calciatore del Lecco, è intervenuto nel corso di “A Tutta C” a TMW Radio per commentare i temi legati al campionato. Tra questi anche il, l'under 23 rossonera. La squadra di Daniele Bonera sta facendo fatica ad ingranare, un po' per il problema esperienza, un po' per i tanti cambi di formazione, anche dovuti alle richieste di Fonseca. Ecco il pensiero di. "Laè una squadra che mi piace con giocatori fisici e di qualità. Cambiare girone, però, non è semplice anche solo per le trasferte. Poi davvero cambiare girone cambia molte cose. Con l’arrivo di Brambilla per me i bianconeri farbene e hfatto la scelta migliore. Il, invece, miildove si paga lo scotto di non conoscere questa categoria".