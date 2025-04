I dazi di Trump dalla tragedia alla farsa

Trump ha avuto un'illuminazione. Non dal cielo, ma dallo share. Con le proteste che dilagano anche negli Stati Uniti, ha deciso di esonerare dai dazi smartphone e computer. Forse per paura che i suoi elettori non riescano più a guardare Fox News in streaming. O magari per evitare che qualcuno gli spieghi, via TikTok, come funziona davvero l'economia.Nel frattempo, la sua politica commerciale è diventata una partita a Risiko giocata con i dadi truccati: dazi oggi, sconti domani, poi di nuovo dazi, ma solo se il paese esportatore non lo ha preso in giro a cena. Siamo a metà tra una guerra economica e un episodio di The Apprentice, ma con meno cervello e più lacca.La lista delle esenzioni cresce di giorno in giorno. Manca solo che tolga i dazi anche alle tinture per capelli arancioni e agli allunga-ciuffi regolabili, settore strategico dell'economia Trumpiana.

