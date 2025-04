Baseball Parmaclima e Macerata imbattute dopo il primo turno di Serie A Pari tra Fortitudo e San Marino

Serie A 2025 di Baseball, Campionato cominciato ieri e proseguito nella giornata odierna con le partite che hanno chiuso le rispettive Serie. Nello specifico ad uscire in maniera solida è stata Parmaclima che, esattamente come Macerata, ha vinto entrambe le partite, cominciando con il piede giusto la stagione.La compagine emiliana nello specifico ha nuovamente strapazzato Reggio Emilia, imponendosi com un secco 0-8 nel secondo match disputato, imponendo il proprio ritmo e dall'inizio alla fine. Pareggia i conti invece la Fortitudo, brava a riprendersi dopo il KO inaugurale battendo San Marino per 3-13 dilagando in particolar modo nel secondo inning, dove sono stati segnati ben cinque punti, e nel terzultimo atto, dove sono stati messi a referto altri tre sigilli.

