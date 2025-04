Autismo dall’Istituto San Giuseppe di Acerra l’impegno del ministro Locatelli per una società più accogliente

ministro per la disabilità Alessandra Locatelli in occasione dell’incon – tro pubblico “Autismo e Proposte di Inclusione” organizzato dall’Istituto San Giuseppe di Acerra e dalla Cooperativa Lilliput. Un momento di confronto concreto tra istituzioni, educatori e famiglie sulle problematiche che accompagnano i disturbi dello spettro autistico, sulla necessità di rilanciare le strategie per un’autentica inclusione scolastica e sociale, sull’esigenza di rafforzare la rete di supporto per le famiglie per garantire che nessun bambino venga mai lasciato indietro.“Le famiglie con figli nello spettro autistico vivono spesso un senso di solitudine. È fondamentale che le istituzioni ascoltino e siano presenti sul territorio per costruire una rete solidale e attiva”, ha dichiarato Giovanni Tagliaferri, psicoterapeuta e presidente della Cooperativa Lilliput“Avere istituzioni che ascoltano e scelgono di essere presenti sul territorio è fondamentale per costruire una rete solidale e attiva. Leggi su Ildenaro.it E’ un forte segnale di impegno e attenzione quello lanciato ieri dalper la disabilità Alessandrain occasione dell’incon – tro pubblico “e Proposte di Inclusione” organizzatoSandie dalla Cooperativa Lilliput. Un momento di confronto concreto tra istituzioni, educatori e famiglie sulle problematiche che accompagnano i disturbi dello spettro autistico, sulla necessità di rilanciare le strategie per un’autentica inclusione scolastica e sociale, sull’esigenza di rafforzare la rete di supporto per le famiglie per garantire che nessun bambino venga mai lasciato indietro.“Le famiglie con figli nello spettro autistico vivono spesso un senso di solitudine. È fondamentale che le istituzioni ascoltino e siano presenti sul territorio per costruire una rete solidale e attiva”, ha dichiarato Giovanni Tagliaferri, psicoterapeuta e presidente della Cooperativa Lilliput“Avere istituzioni che ascoltano e scelgono di essere presenti sul territorio è fondamentale per costruire una rete solidale e attiva.

