Seconda Categoria / La Cingolana SF non sfonda a Villa Strada: il derby di Cingoli finisce 0-0.

Nel primo tempo Pietrani sciupa lo 0-1 di testa e Faris colpisce una traversa, nella ripresa Latini (poi espulso) sfiora il vantaggio locale. I biancorossi scivolano al secondo posto a -1 dalla vetta, i gialloblù sono a un punto dalla salvezzadi, 13 aprile 2025 – Non ci sono reti nel terzodi, proprio come nel primo di Coppa Marche, sempre al Comunale diSF, infatti, è finita 0-0, nel match della 28^ giornata del girone F di.In una sfida molto contratta, i biancorossi di Giovagnetti hanno avuto tre grosse chances nel primo tempo con Pietrani, Faris e Tittarelli, mentre istradesi hanno sfiorato il colpaccio con Latini nella ripresa, poi espulso a 5 minuti dalla fine. Gli ospiti scivolano al secondo posto, superati in classifica dal Sarnano; i padroni di casa, invece, compiono un bel passo verso la salvezza diretta.