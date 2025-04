Thesocialpost.it - Valeria Marini furiosa con Angela Melillo: “Sei una vipera”. Cosa succede

Leggi su Thesocialpost.it

L’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, lo show condotto da Carlo Conti su Raiuno, ha regalato uno scontro acceso tra. La tensione tra le due, già palpabile dietro le quinte, è esplosa in diretta televisiva, offrendo un confronto che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.Le accuse e la difesa di, durante l’episodio, ha risposto alle critiche che la volevano protagonista di ritardi costanti e assenze alle prove. “E’ tutta un’accusa, è tutta un’aggressione. Vi rispetto, siete voi che non rispettate me”, ha esclamato. Laha poi spiegato che i suoi ritardi erano dovuti a “gravi problemi” personali e ha ribadito che, se non partecipava alle prove, era un problema che riguardava solo lei. Con tono deciso, ha aggiunto: “Se non vengo alle prove, sono cavoli miei.