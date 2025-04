Softball tutto facile per Bollate nel sabato di Serie A1 Forlì Pianoro e Thunders Macerata finiscono in pareggio

Bollate nel Campionato di Serie A1 2025 di Softball. In occasione della seconda giornata infatti la compagine lombarda ha liquidato senza patemi Collecchio, consolidando il suo primato in testa alla classifica.Nello specifico la MFK ha sconfitto la Bertazzoni per 13-3 in gara-1, timbrando successivamente un mortifero 8-0 in gara-2, mettendo a referto oltre dieci valide. Doppio confronto complicato invece per Forlì, squadra costretta a dividersi la posta con Pianoro. In occasione della prima disputa a passare sono state le romagnole per 4-6, mentre in gara-2 hanno avuto la meglio le emiliane, abili a chiudere i conti per 2-1. Da segnalare poi il doppio successo di Saronno, capace a passare di misura per 3-4 in occasione del primo match, per poi timbrare un bel 1-4 in occasione di una gara-2 certamente più tranquilla. Oasport.it - Softball: tutto facile per Bollate nel sabato di Serie A1. Forlì-Pianoro e Thunders-Macerata finiscono in pareggio Leggi su Oasport.it Prosegue a ritmo serrato il cammino dinel Campionato diA1 2025 di. In occasione della seconda giornata infatti la compagine lombarda ha liquidato senza patemi Collecchio, consolidando il suo primato in testa alla classifica.Nello specifico la MFK ha sconfitto la Bertazzoni per 13-3 in gara-1, timbrando successivamente un mortifero 8-0 in gara-2, mettendo a referto oltre dieci valide. Doppio confronto complicato invece per, squadra costretta a dividersi la posta con. In occasione della prima disputa a passare sono state le romagnole per 4-6, mentre in gara-2 hanno avuto la meglio le emiliane, abili a chiudere i conti per 2-1. Da segnalare poi il doppio successo di Saronno, capace a passare di misura per 3-4 in occasione del primo match, per poi timbrare un bel 1-4 in occasione di una gara-2 certamente più tranquilla.

