Musetti Alcaraz dove vedere la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2025

finale del Masters 1000 di tennis di Montecarlo 2025 vedrà affrontarsi Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz domenica 13 aprile alle ore 12:00 sul Court Rainier III. L'orario è stato anticipato rispetto al programma originale delle 15:00 a causa di previsioni meteo avverse nel pomeriggio dove vedere la finale in TV e streamingTV: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) .?Streaming: disponibile su Sky Go e NOW per gli abbonati, oltre che su Tennis TV per gli utenti internazionali Non è prevista una trasmissione in chiaro dell'incontro. Tuttavia, alcune piattaforme di scommesse come Planetwin365 offrono la diretta video senza commento nella sezione live.? Le dichiarazioni di MusettiDopo la vittoria in rimonta su Alex De Minaur, Musetti ha dichiarato:?"Ogni giorno aggiunge una nuova storia e sono tutte belle quelle che sto vivendo qui a Montecarlo.

