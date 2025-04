Dazi Usa Cina Trump ‘grazia’ smartphone e computer Casa Bianca Aziende devono tornare

Dazi con la Cina, Donald Trump 'grazia' gli smartphone, con gli iPhone in testa, i monitor di computer, i router e altri dispositivi elettronici. Su questi prodotti importati dagli Stati Uniti, non verranno applicate le tariffe del 125% in vigore per gli altri beni provenienti dal paese asiatico. L'esenzione scatta in . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Nella guerra deicon la, Donald'grazia' gli, con gli iPhone in testa, i monitor di, i router e altri dispositivi elettronici. Su questi prodotti importati dagli Stati Uniti, non verranno applicate le tariffe del 125% in vigore per gli altri beni provenienti dal paese asiatico. L'esenzione scatta in .

