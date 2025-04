I PanPers ad Amici 24 il dissing a prof e giudici si salva solo Maria De Filippi Video Witty Tv

PanPers ad Amici 24 si sono lanciati un un vero e proprio dissing a prof e giudici, soprattutto dopo il guanto di sfida prof. Ad Amadeus hanno detto che più che Gue sembrava il padre di Rose Villain, a Rudy che non sa fare nulla e ad Elena D'Amario che dopo quindici anni di sacrifici e studi si ritrova a baciare Zerbi. Per l'esibizioni di Cristiano e Anna Pettinelli, infine, sono state ringraziate le ossa che sono riuscite a rimanere ben salde e unite. Unica a salvarsi? Maria De Filippi. Nessuna frecciatina per lei, visto che vorrebbero tornare sul palco di Canale 5.

