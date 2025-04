La Juve batte il Lecce 2 1 ma che rischio nel finale

Juventus conquista una vittoria fondamentale contro il Lecce, vincendo 2-1 e momentaneamente scavalcando Atalanta e Bologna, in attesa del loro incontro diretto di domenica. Questo successo consente alla Juve di essere sicura di mantenere una posizione tra le prime quattro al termine di questa giornata, consolidando così la sua corsa verso le zone alte della Serie A.Un inizio fulmineoLa partita comincia con un gol lampo di Teun Koopmeiners al 2?, che segna il suo terzo gol stagionale con la maglia bianconera, il più veloce realizzato dalla Juventus in questa stagione. Il centrocampista olandese, servito da un passaggio verticale di Dusan Vlahovic, non perdona e con un mancino rasoterra porta subito la Juve in vantaggio.Non passano che pochi minuti e al 7? Vlahovic spreca una ghiotta occasione, calciando alto da posizione favorevole.

