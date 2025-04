Emergenza 118 Ficco (Saues): Bene il sit-in, ora risposte su inquadramento e anzianità di servizio.

Leggi su Ildenaro.it

La mancata disponibilità di alcune Regioni – in particolare Campania, Toscana e Puglia – ad inquadrare i medici convenzionati dell’territoriale nel ruolo sanitario del118 per riservarli esclusivamente nei Pronto Soccorso e il mancato riconoscimento dell’dimaturata in regime di convenzione per i medici già transitati alla dipendenza. Sono i temi al centro delle rivendicazioni del( Sindacato Autonomo UrgenzaSanitaria) rappresentati al ministero della Salute nel corso di una manifestazione nazionale svoltasi a piazza Castellani a Roma, presso la sede del dicastero di Orazio Schillaci.“E’ stata un’iniziativa assolutamente proficua – ha sottolineato il presidente nazionale delPaoloal termine della manifestazione -: c’è l’impegno dei funzionari del ministero, dai quali il nostro sindacato è stato ricevuto, a rappresentarle al ministro, che avrà cura di rispondere ufficialmente al, rimarcando la legittimità delle richieste”.