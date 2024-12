Laprimapagina.it - La sindrome dell’albero di Natale: tra scienza e curiosità cosa ne sappiamo…

in Italia tutte le case si riempiono di decorazioni, luci scintillanti e, naturalmente, il protagonista indiscusso: l’albero di. Tuttavia, non tutti sanno che questa tradizione può nascondere un’insidia poco nota ma sorprendente, conosciuta come “di”. Il nostro articolo non ha pretese scientifiche ma vuole fare luce su questa, unendo informazioni utili e le ultime scoperte in materia.Cos’è ladi?Ladiè una condizione allergica che si manifesta in alcune persone durante il periodo natalizio, spesso in coincidenza con l’introduzione di un albero vero o artificiale nelle abitazioni. Questo disturbo è caratterizzato da sintomi respiratori come:starnuti;congestione nasale;prurito agli occhi;tosse;in casi più gravi, attacchi d’asma.