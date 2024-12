Ilrestodelcarlino.it - Il Concerto di Natale celebra il Barocco

La Chiesa della Beata Vergine del Paradiso di Faenza questa sera ospita, fuori abbonamento, il consuetodicon un programma di brani dal carattere tipicamente natalizio, presi per la maggior parte dal repertorioitaliano. Comprenderà infatti autori come Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani e Francesco Durante, ma anche brani del repertorioeuropeo, come Bach e il compositore ceco Jan Ladislav Dussek. Ne sono interpreti l’ensemble d’archi ‘G. Sarti’ di Faenza ‘Collegium Ornatus Mundi’, il Coro Polifonico Jubilate, con Marco Farolfi al fortepiano e Alessandro Tampieri al violino solista e alla viola d’amore, tutti diretti da Paolo Zinzani. L’ensemble d’archi ‘G. Sarti’ di Faenza ‘Collegium Ornatus Mundi’ è una pregiata formazione nata all’interno della scuola musicale Sarti di Faenza con l’obiettivo di riscoprire il repertorio, con una particolare attenzione alla prassi esecutiva dell’epoca.