I giudici di Cassazione ci hanno dato ragione lunedì vertice sull' Albania | qui cambia tutto

Giorgia Meloni dalin Lapponia con i Paesi del nord insieme al premier greco Mitsotakis fa il puntoa situazione sul fronte migranti e accelera i tempi anche sul fronte della gestione del centro in: "Ho convocato per domani una riunione sul tema dell'per capire come procedere". Poi ha aggiunto: "Mi pare che laabbia sostanzialmenteal governo italiano sul fatto che è diritto dei governi stabilire quale sia la lista dei Paesi sicuri, mentre ipossono entrare nel singolo caso rispetto al paese sicuro ma non disapplicare in toto". Poi torna sul verdetto di assoluzione per Salvini: "a sentenza Open Arms mi pare un fatto che l'oggetto del processo a Salvini fossero le sue scelte politiche piuttosto che effettivi reati e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica".