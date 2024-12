Sport.quotidiano.net - Gol prenatalizi. La Vianese rischia in casa dello Sporting

Domenicaa in campo (ore 14.30) per il calcio dilettanti che recupera la giornata rinviata per pioggia in ottobre. Dopo la scorpacciata di tre derby assieme, cinquina di sfide sull’asse Reggio-Modena per il girone B di Promozione: big-match per il tonico Castellarano che attende la sorprendente matricola Ganaceto, sesta della classe. Centrato mercoledì il quinto hurrà di fila, il Baiso/Secchia emigra ancora sul sintetico di San Michele per incrociare il Castelnuovo Rangone con l’obiettivo di confermarsi squadra del momento. Gara tutta in salita per illgrande che sogna l’impresa sotto l’albero contro la capolista Atletic CdR Mutina dei big Corbelli e Hoxha. Non possono distrarsi fra le mura amiche Riese e Sammartinese rispettivamente contro San Felice e Colombaro, entrambe formazioni di bassa classifica.