Ilgiorno.it - Esplode il bancomat della Bcc di Binasco: i cittadini danno l’allarme e i banditi scappano

Leggi su Ilgiorno.it

, 22 dicembre 2024 - Fanno saltare ildell'agenziaCassa Rurale ed Artigiana diCredito Cooperativo di via Turati ma sono costretti alla fuga grazie al rapido intervento dei carabinieri. Il tentativo di furto questa mattina poco le 5 all'agenzia di in via Turati. Grazie all'allarme lanciato da alcunisul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e un'ambulanzacroce bianca dicome in assistenza. Sartirana, assalto fallito al: scattain fuga Ora sono al vaglio dei militari le immagini dei circuiti di sorveglianza per individuare i mezzi adoperati dai ladri. Il comune ringrazia iche hanno segnalato il tentativo di furto e le forze dell'ordine. "Avvisate da una tempestiva segnalazione questa notte le Forze dell'Ordine sono riuscite a sventare un pericoloso tentativo di furto e scasso con materiale esplosivo presso l'apparatoBCC di