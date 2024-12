Liberoquotidiano.it - Difesa: Bonelli-Fratoianni lanciano petizione, 'a Natale niente regali a industrie militari'

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Servirebbero più risorse per la sanità pubblica, per garantire il diritto alla salute e per ridurre le liste di attesa ma comprano nuovi aerei da guerra. Servirebbero risorse per contrastare la povertà che aumenta nel nostro Paese, per investire nel trasporto pubblico o nel salario minimo e invece investono decine di miliardi per le armi". Lo affermano Angeloe Nicoladi Avs in un videoappello apparso sui social in cui si invita a firmare laonline 'questoalle' per chiedere al governo italiano di ridurre la spesa militare."Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione - proseguono i due esponenti di Avs - per garantire il diritto al futuro delle giovani generazioni ma comprano nuovi carri armati.