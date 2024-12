Pianetamilan.it - De Grandis: “Milan, le nubi restano. Qual è il ruolo di Ibrahimovic?”

Il giornalista Stefano Deha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport' dopo la notizia del vendor loan di Gerry Cardinale, proprietario dele fondatore di RedBird Capital Partners, ad Elliott. In particolare il volto della nota emittente ha sottolineato come sia sempre gradita un'uscita comunicativa sebbene rimangano ancora dubbi su alcuni aspetti. Primo fra tutti ildi Zlatan, ma anche l'identità di colui ile si occupa del mercato. Ecco, dunque, le sue parole. "Sempre gradita un’uscita comunicativa ma bisogna capire chi prende le redini in mano, chi prende la parola, chi decide,è ildi Ibra,è il personaggio che fa le scelte di mercato: in questo momento non capisco moltissimo del. Faccio fatica a capire chi gestisce le operazioni e in che modo fanno le scelte.