Calciomercato.it - Danilo resta alla Continassa: emergenza difesa per Thiago Motta

Il capitano della Juventus non recupera per la trasferta di questa sera contro il Monza: scelte obbligate nel reparto difensivo per l’allenatore bianconeroNiente da fare per. Il capitano della Juventus non recupera e non sarà disponibile questa sera per la trasferta dei bianconeri sul campo del Monza., 33 anni (LaPresse) – Calciomercato.itIl difensore brasiliano aveva accusato una leggera distorsionecaviglia sinistra dopo l’ultima rifinitura di sabatoe non era salito perciò ieri pomeriggio sul pullman insieme al resto della squadra per raggiungere la Brianza.è stato rivalutato questa mattina, ma il provino è stato negativo: l’ex Real Madrid e Manchester City sente ancora dolore, anche se gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore resterà qualche giorno a riposo e successivamente si valuteranno quotidianamente le sue condizioni in vista dell’impegno di domenica prossima all’Allianz Stadium contro la Fiorentina.