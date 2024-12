Iodonna.it - Cosa regalo al mio capo ufficio/amante? Al mio canguro domestico? Alla vicina odiosa? Al Sindaco di Roma? Niente da fare, spiazzare ChatGPT è impossibile

Leggi su Iodonna.it

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Giuro che tutto è cominciato con le migliori intenzioni. Cercavo consigli per i regali di Natale. E chi meglio dipoteva aiutarmi?Ho cominciato da mia sorella. «Dipende dai suoi gusti, interessi e dtua relazione» ha risposto, prima di informarsi sulle sue passioni. L’ho indirizzato sull’arredamento, ed ecco apparire una lista di oggetti di design. «Se superano il budget – ha precisato – esistono repliche di alta qualità che posso dirti dove trovare». Caro Babbo Natale, come si sta su? X Leggi anche › A scuola nell’era dell’Intelligenza Artificiale: i compiti si fanno già conA questo punto, non so perché, mi è partita la vena-carogna.