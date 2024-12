Ilnapolista.it - Cardinale: «L’Inter ha vinto lo scudetto e poi è andata in bancarotta, bisogna vincere con intelligenza»

Il patron di RedBird Gerryha rilasciato un’intervista per un’analisi della Harvard Business School sul Milan.: «haloe poi è andato incon»Di una possibile vittoria delloha dichiarato:«campionati è ovviamente un obiettivo importante. Mabilanciare questo con il ‘con’.halol’anno scorso e poi èin, è questo davvero quello che vogliamo? Per i tifosi, il mio lavoro èil campionato italiano ogni anno, lo capisco. Per i miei investitori che si concentrano sull’apprezzamento del valore finale, il mio lavoro è posizionare l’Ac Milan per lottare per loogni anno, qualificarsi per la Champions League ogni anno, e andare il più lontano possibile in Champions ogni anno, questo è ciò che massimizza il flusso di cassa e il valore del marchio.